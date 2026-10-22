В Омске завершили поиски пропавшей школьницы

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В Омске успешно завершились поиски 14-летней Анастасии Кобяковой. О том, что подростка нашли живой и ее жизни ничто не угрожает, сегодня официально объявили представители ПСО «Доброспас-Омск».

Напомним, что девочка ушла из дома в микрорайоне Загородный еще вечером 20 октября, после чего перестала выходить на связь с близкими. К ее розыску немедленно подключились сотрудники полиции и добровольцы.

Где именно находилась школьница все это время и что стало причиной ее исчезнавения, в поисковом отряде не уточняют.