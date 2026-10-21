В Омске ищут пропавшую школьницу

Фото: vk.com/dobrospasomsk

В Омске полиция и волонтеры ПСО «Доброспас-Омск» разыскивают 14-летнюю Анастасию Кобякову. Подросток ушла из дома в микрорайоне Загородный вчера, 20 октября, около 19:00, после чего ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшей: на вид 14 лет, рост 175 сантиметров, плотного телосложения. У девочки голубые глаза и черные кудрявые волосы длиной чуть ниже плеч.

Была одета в белую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам 102, 112 **** или на горячую линию 8-800-700-56-76.