Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В России разбился самолет

Экипаж истребителя успел катапультироваться, пилоты получили травмы.
военный самолет, истребитель СУ-30СМ

Многофункциональный истребитель Су-30СМ потерпел крушение на территории Калининградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, инцидент произошел в Черняховском районе вблизи населенных пунктов Тимофеевка и Зеленый Бор. Летчики смогли катапультироваться, однако получили травмы и сейчас находятся под наблюдением врачей.

В настоящее время подробности происшествия выясняются.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В России разбился самолет

Экипаж истребителя успел катапультироваться, пилоты получили травмы.
военный самолет, истребитель СУ-30СМ

Многофункциональный истребитель Су-30СМ потерпел крушение на территории Калининградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, инцидент произошел в Черняховском районе вблизи населенных пунктов Тимофеевка и Зеленый Бор. Летчики смогли катапультироваться, однако получили травмы и сейчас находятся под наблюдением врачей.

В настоящее время подробности происшествия выясняются.

1738
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Рубрика - Происшествия