Омичка потеряла 4,5 миллиона рублей из-за несуществующего внука

Фото: Magnific.com

В Омске 56-летняя жительница Ленинского округа стала жертвой мошенников и лишилась 4,5 миллиона рублей, которые получила в качестве выплаты за погибшего в зоне СВО сына.

Схема обмана началась с телефонного звонка: аферист представился сотрудником Советского районного суда и заявил, что омичка проигнорировала заседание. Мошенник убедил женщину в том, что у ее погибшего сына якобы есть ребенок, которому положена часть выплаты. Женщина поверила в правдивость истории, так как продолжительное время ее сын проживал в Оренбурге.

Для «просмотра материалов дела» ей прислали ссылку, перейдя по которой омичка попала на фейковый сайт «Госуслуг». Сразу после этого с потерпевшей связался лжесотрудник ФСБ. Он запугал женщину уголовным преследованием за «передачу данных и пособничество террористам», а затем предложил «задекларировать» миллионы.

Взволнованная омичка сложила 4,44 миллиона рублей в два пакета и передала их курьеру. После передачи денег мошенники пообещали вернуть их в течение нескольких дней, но так и не вышли на связь. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере следователи отдела полиции № 5 возбудили уголовное дело.