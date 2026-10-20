«Джеки Чан», «Джим Керри» и «Киану Ривз» ловко разводят омичей на деньги

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Заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль рассказал, почему мошенники не боятся звонить своим жертвам по видеосвязи. Преступники не показывают свои настоящие лица, а подменяют их. Для обмана они чаще всего используют образы известных актеров или певцов.

– Из практики: в Омской области чаще всего использовали Джеки Чана, Джима Керри, Роберта Дауни-младшего, Киану Ривза. Когда люди видят знакомое лицо, они больше доверяют. Потом могут говорить, бабушки например: «Я же видела, он где-то у нас выступал». А его просто по телевизору показывали, – рассказал Гиль на сегодняшней пресс-конференции.

Технологии подмены номеров и лиц сейчас настолько развиты, что сложно заметить обман. Поэтому омичам советуют не верить лжеправоохранителям, действующим через телефонные и видеозвонки. Аферисты могут запугивать чем угодно и показывать какие угодно удостоверения, чтобы похитить деньги.

Также мошенники используют сгенерированные нейросетями аудио и видео, чтобы обмануть родственников военнослужащих.