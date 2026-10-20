Мошенники стали активно использовать имя омского губернатора Хоценко

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Руководитель Комитета семей воинов Отечества по Омской области Марина Брагина рассказала, как мошенники обманывают родственников участников СВО. Аферисты похищают выплаты от государства и личные средства омичей. Чтобы ввести людей в заблуждение, они часто используют имя губернатора Виталия Хоценко.

– В последнее время идет обзвон с приглашением на встречу с губернатором для получения благодарственного письма и 350 тысяч от региона. Говорят: «Вы не знали, что вышел новый региональный закон?» – рассказала Брагина на сегодняшней пресс-конференции.

Уловки мошенников разнообразны, аферисты постоянно придумывают что-то новое. Но суть остается прежней: сначала человеку обещают какую-то выгоду, например выплату, потом пугают уголовным делом или потерей всех сбережений, а потом предлагают «спасение».

Ранее сообщалось, почему не стоит верить правоохранителям, которые не приглашают человека в участок, а предлагают решить проблему по телефону или видеосвязи.