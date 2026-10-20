Россия и Казахстан объединили силы в борьбе с природными пожарами в Омской области

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Сегодня, 20 октября, в Омской области проходят международные учения по ликвидации крупных природных пожаров с участием главы МЧС России Александра Куренкова. Российские и казахстанские спасатели отрабатывают совместные действия по тушению ландшафтных возгораний и защите населенных пунктов от огня.

– Спасатели и пожарные России и Казахстана продемонстрировали совместные действия при ликвидации ландшафтных и природных пожаров, а также меры по предотвращению распространения огня на населенные пункты, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, главная цель учений – повысить готовность экстренных служб двух стран к совместному реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе трансграничные. Также участники отрабатывают взаимодействие между подразделениями и обмен опытом.

В ходе практической части спасатели проверили готовность сил и специальной техники региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Они отработали последовательное привлечение подразделений к тушению ландшафтного пожара, координацию действий и оперативный обмен информацией.

Особое внимание уделили защите населенных пунктов от распространения огня и организации эвакуации людей в случае угрозы. По словам Виталия Хоценко, подобные учения помогают укрепить сотрудничество экстренных служб России и Казахстана и повысить безопасность жителей приграничных территорий. Губернатор также поблагодарил спасателей за их работу.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники заплатят за пожар в лесу в Омской области.