В Омске мощно полыхал жилой дом

Фото: max.ru/id5503084944_gos

Вчера, 18 октября, в Кировском округе Омска произошел крупный пожар в четырехквартирном жилом доме на улице Граничной. Сообщение о возгорании поступило в 10:29.

К моменту прибытия первых расчетов МЧС пламя охватило кровлю дома по всей площади и успело перекинуться на одну из квартир. Из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 8 человек, включая четверых детей.

Огонь охватил 400 квадратных метров. На месте работали 22 спасателя и 6 единиц спецтехники. Ликвидировать открытое горение сотрудникам МЧС удалось к 11:40.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас причину масштабного пожара устанавливают дознаватели МЧС России.