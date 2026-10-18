В Ленинградской области атаковали склад Ozon и дата-центр популярной соцсети

Это крупнейший налет за четыре года.

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В ночь на 18 октября Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке беспилотников – над регионом сбили 144 дрона, Это крупнейший налет за последние четыре года. Такие данные приводит «Газета ру»

В Санкт-Петербурге жертвой атаки стал один человек, еще пятеро получили ранения. Повреждения получили двенадцать многоквартирных домов и два частных строения. Кроме того, в логистическом центре Ozon вспыхнул пожар – персонал вывели из здания, никто из сотрудников не пострадал.

Под удар также попал дата-центр VK, однако в компании заверили, что все сервисы продолжают работать в штатном режиме.

Работу пришлось приостановить аэропорту Пулково: пассажиров эвакуировали из терминалов, десятки рейсов задержали или отменили. После атаки на Санкт-Петербург и Ленобласть Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.