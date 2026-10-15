Украина заявила о продолжении атак на российские НПЗ

Атаки дронами продолжились после трехдневной паузы.

Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после трехдневной паузы. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский британскому изданию Financial Times.

По словам Зеленского, временное прекращение ударов по российской энергетике было мерой, согласованной с Киевом. По его словам, Москва продолжила атаковать украинские объекты, в том числе теплоэлектроцентрали города Киева.

По данным Минобороны, накануне Вооруженные силы РФ поразили крупный центр обработки данных и крупнейшие энергообъекты в столичном регионе Украины.

– Запрет снят. С нас хватит, – заявил Зеленский.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил сегодня, 15 октября, что ВСУ атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

Напомним, 8 октября дроны ударили по северному промузлу в Омске, где как раз расположено нефтеперерабатывающее предприятие. 6 июля атака БПЛА на завод вызвала пожар.