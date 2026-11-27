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В Омске отменили аукцион на реконструкцию системы оповещения о беспилотниках и других чрезвычайных ситуациях. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, основание – предписание омского УФАС. Решение приняли 23 ноября.

На обновление системы выделено более 20 млн рублей. Сирены собирались реконструировать в шести точках: в Нефтяниках, Чкаловском поселке, Загородном микрорайоне и на центральных улицах Омска. Работы должны были завершить до 22 декабря.

Выбор подрядчика приостановили из-за жалоб трех компаний. Обращения подали ярославское АО «Научно-производственное объединение «Сенсор» и московское ООО «Тор-Консалт», жалоба омского ООО «Инком» признана необоснованной. Две жалобы из трех антимонопольщики сочли частично обоснованными.

20 ноября приостановку определения поставщика отменили и выбрали победителя торгов. Он снизил стоимость работ до 19,94 млн рублей, наименование компании в опубликованных данных не указано. В итоге служба выдала предписания и постановила отменить итоги аукциона.