Изображение создано при помощи ИИ

В Омске формируется добровольческое подразделение Минобороны РФ «БАРС – Рубикон Омск». Его задача – работа с беспилотными системами и перехват БПЛА, сообщил в своем макс-канале губернатор Виталий Хоценко.

Для выполнения этих задач подбирают операторов беспилотников, специалистов по радиолокационным станциям и саперов. Денежное довольствие – от 240 тысяч рублей. Помимо этого, бойцам обещают продовольственное и вещевое обеспечение, а также социальные гарантии.

В зону проведения специальной военной операции выезжать не придется. Контракт – добровольческий, заключается с государством.

Накануне «Омск-информ» подробно рассказывал, зачем в регионе формируется еще одно добровольческое объединение для защиты от беспилотников.