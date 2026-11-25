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Продавцы, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на склады Ozon, получат от компании отчеты о списании продукции. К ним приложат описи поврежденных товаров и справки МЧС.

В документах укажут, сколько товаров находилось на складе в момент происшествия, какое количество утрачено, а также что стало с уцелевшей продукцией и где она сейчас находится. Отчеты будут готовить по мере завершения инвентаризации на каждом объекте и направлять продавцам в уведомлениях.

Первый отчет за ноябрь Ozon сформирует в декабре. В него включат товары из логистических центров в Санкт-Петербурге, Омске и Адыгейске. При этом компания уточнила, что описи поврежденной продукции носят справочный характер и не имеют юридической силы.

Напомним, ранее сообщалось, что продавцам Ozon, чьи товары пострадали при атаках беспилотников, выплатят страховку через личный кабинет маркетплейса. Также предпринимателям предоставят отсрочку по налогам на год.