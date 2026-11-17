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В Омске утвердили график учений по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций на 2027 год. Проект соответствующего постановления появился на официальном сайте городской администрации.

Масштабные тренировки охватят школы, детские сады, спортивные комплексы и другие муниципальные учреждения. Всего в течение года организуют двенадцать плановых мероприятий – по одному каждый месяц. Первые учения состоятся 15 января, далее они пройдут 26 февраля, 12 марта, 23 апреля, 14 мая, 4 июня, 16 июля, 23 августа, 10 сентября, 15 октября, 12 ноября и 13 декабря.

Для каждой площадки разработали индивидуальный сценарий в зависимости от специфики работы организации. В спортивных школах олимпийского резерва № 33 и № 3, а также в Омском молодежном многофункциональном центре персонал отработает алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов и возникновении пожара. Сотрудники школы № 55 имени Л. Я. И В. И. Кичигиных и детского сада № 197 потренируются реагировать на сообщения об угрозе минирования.

В гимназиях № 62 и № 88, детских садах № 238 и № 30, а также в парке имени 30-летия ВЛКСМ проведут учения по эвакуации при возгорании в зданиях, а в спортклубе «Ермак» отработают действия при сильном задымлении зала.

Координацией и контролем всех мероприятий займутся профильные департаменты мэрии: общественной безопасности, образования, спорта и молодежной политики.