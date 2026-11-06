В Омской области за полгода сгорело почти 200 автомобилей

Изображение создано при помощи ИИ

В Омской области с начала года произошло 197 пожаров на автомобильном транспорте. Более 85 % возгораний, по данным регионального МЧС, связаны с нарушениями правил эксплуатации и ремонта машин.

Спасатели отмечают, что причиной пожара могут стать технические неисправности, неправильная установка дополнительного оборудования и ошибки при проведении электромонтажных работ. Кроме того, к возгораниям приводят нарушения требований безопасности во время сварки, несвоевременное техническое обслуживание автомобилей и неосторожное обращение с огнем.

Один из таких пожаров произошел в ночь с 4 на 5 ноября возле жилого дома на проспекте Культуры в Советском округе. Там загорелись сразу два автомобиля. Спасатели прибыли на место в 01:29 и обнаружили, что одна из машин уже полностью охвачена пламенем.

Пожарным потребовалось 10 минут, чтобы справиться с огнем. Однако первый автомобиль к этому времени полностью выгорел. Вторую машину удалось сохранить – пламя повредило только задние фонари.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске заполыхал дом на трех хозяев.