Татуировка со свастикой обернулась для омича бесплатной работой на государство

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В Тарском городском суде рассмотрели уголовное дело 22-летнего жителя Колосовки, которого обвиняли в публичной демонстрации нацистской символики. Молодого человека признали виновным.

Выяснилось, что ранее 22-летнего сельчанина уже наказывали по административной статье за демонстрацию татуировки, схожей с нацистской символикой фашистской Германии 1939–1945 годов. Однако мужчина не сделал выводов и повторно продемонстрировал ее в одном из магазинов.

В итоге суд приговорил 22-летнего сельчанина к 200 часам обязательных работ. Государственное обвинение поддержало такое решение, а подсудимый признал вину в полном объеме.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.