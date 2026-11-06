В Омске отчим выбросил кошку с четвертого этажа после ссоры с пасынком

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В Омске расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). В совершении преступления подозревают 45-летнего жителя Кировского округа.

Как пояснила жена подозреваемого, мужчина выбросил из окна семейную любимицу – кошку Кити. Животное погибло от полученных повреждений. Об этом омичка узнала от семилетней дочери, когда вернулась домой вечером.

Накануне происшествия между мужчиной и его 17-летним пасынком произошла ссора, установили полицейские. Подросток после конфликта ушел из квартиры. Тогда разозлившийся мужчина схватил кошку и выбросил ее с балкона четвертого этажа. Все произошло на глазах у девочки.

К проверке присоединились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Совместно с профильными ведомствами они рассмотрят действия мужчины на предмет нарушения административного законодательства.

Санкция статьи предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.