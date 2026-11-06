«Обычный мажор»: инсайдер рассказал о парне, избившем девушку в омском лицее

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Ученица омского лицея № 64 рассказала подробности избиения ученицы 11-го класса. Напомним, 31 октября на девушку набросился парень из параллельного класса. В результате нападения школьница оказалась в реанимации с сильным сотрясением мозга, переломами рук и ключицы, а также ранами на лице.

Как стало известно «Омск-информу», все произошло на перемене. Девушка словесно заступилась за своего друга. Какие именно слова прозвучали, неизвестно, однако парень отреагировал на это агрессивно. По рассказу очевидцев, он схватил девушку за голову и ударил о стену. Этого ему показалось мало, и он продолжил избивать школьницу руками и ногами, даже когда та уже лежала на полу.

Знакомые участников конфликта такого не ожидали.

– Девчонка хорошая. Парень – обычный мажор. Неправда, что про него писали, будто он заставлял кого-то мыть и лизать кроссовки. Насколько я знаю, не было такого, – рассказала ученица лицея.

Она также добавила, что у обоих, и у парня, и у пострадавшей девочки, «какие-то крутые папы».

Напомним, что после избиения школьницы следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проверку в лицее проводит прокуратура. Надзорное ведомство оценит, насколько руководство учебного заведения обеспечивало безопасность учеников и соблюдало их права.

Пострадавшая девочка все еще находится в больнице. Ей предстоит операция по восстановлению поврежденных костей.

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