Добивал ногами: боксер из омского лицея отправил одноклассницу в реанимацию

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В омском лицее № 64 произошло нападение на ученицу 11 класса. Как сообщает «Города55» со ссылкой на очевидцев, 31 октября 17-летний старшеклассник, занимающийся боксом, нанес девушке тяжелые травмы.

По рассказу очевидцев, все случилось прямо во время школьных занятий. Пострадавшая получила переломы рук и ключицы, у нее диагностировали сильное сотрясение мозга и повреждения лица. Сейчас школьница находится в реанимации в бессознательном состоянии.

– В омском лицее № 64 действует группировка «золотой молодежи». Во время школьных занятий 17-летний спортсмен-боксер зверски избил девочку из 11 класса. Сейчас она в реанимации, в бессознательном состоянии, на растяжках и спицах. Все это происходило на глазах у множества свидетелей, под крики с угрозами убийства; он добивал ее ногами, уже находящуюся без сознания, на полу в течение двух минут, – рассказала журналистам местная жительница.

В полиции подтвердили, что по факту случившегося организована проверка, по итогам которой примут процессуальное решение. Кроме того, правоохранители устанавливают, не было ли со стороны школьников других противоправных поступков.