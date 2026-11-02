ИИ-робот одного из ведущих вузов России жестко атаковал сайт «Омск-информ»

Фото: Freepik.com

В минувшую среду, 28 октября, сайт РИА «Омск-информ» подвергся мощной атаке, в результате которой неизвестные выкачали архив новостей за все 20 лет существования портала. Атака началась около 16.00. Вместо корректной работы сайт начал подтормаживать, а после 19 часов система администрирования стала периодически выдавать «Ошибку 502» (серверный сбой).

Десктопная и мобильная версия «Омск-информа», а также админка сбоили до позднего вечера. Наши технические специалисты отбили дерзкую атаку и выяснили, что она велась с помощью мощного ИИ-робота.

– Примерно в 19 часов сайт начала массово скачивать программа-робот. Она перебирала весь архив, массово скачивая страницы. Робот маскировался под устаревший образец, оказавшись программой для сбора данных, – пояснил создатель ОФК Студии Владимир Королев. – Сайт перестал справляться с поисковым потоком, поэтому начал отказывать всем подряд, и редакции, и читателям. Это первое такое нападение совсем не простого ИИ-робота.

Ближе к 22 часам техническим специалистам удалось поставить надежную защиту. Постороннего «гостя» заблокировали со всех адресов. В ходе разбора кейса выяснилось, что атака на сайт «Омск-информ» шла с двух адресов, принадлежащих одному из крупнейших вузов России – Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики». Также робот-обходчик использовал облачные сервисы.

Фото: hse.ru

Редакция обратилась в университет за официальным комментарием относительно ситуации. В вузе подтвердили свою причастность к инциденту.

– По результатам проведенной внутренней проверки мы подтверждаем, что указанные в вашем обращении запросы к сайту «Омск-информ» стали следствием технической ошибки, а не целенаправленных действий. Проверка показала, что данные запросы не содержали попыток обхода авторизации, внедрения вредоносного кода или иных действий, направленных на нарушение работы сервиса, – говорится в официальном комментарии ВШЭ.

Как отметили в университете, причиной инцидента стал сбой в работе одного из разрабатываемых внутренних компонентов – автоматического ИИ-агента.

– В настоящее время работа проблемного компонента полностью остановлена, причина некорректных запросов устранена. Мы гарантируем, что подобная ситуация не повторится, – заявили в вузе.

Высшая школа экономики также подчеркнула, что архив новостей сайта «Омск-информ» не будет использоваться вузом ни в каких целях. Редакция считает инцидент исчерпанным.

– Мы решили предать эту ситуацию огласке, поскольку инцидент напрямую повлиял на работу нашего сайта и потребовал серьезных ресурсов для устранения проблемы, – прокомментировал главный редактор агентства Николай Шпак. – Рады, что Высшая школа экономики проявила ответственный подход и оперативно разобралась в произошедшем. Также благодарим наших технических партнеров за профессионализм в кризисной ситуации и приносим извинения читателям за возникшие неудобства.

Напомним, что ранее, 8 и 11 октября, украинские беспилотники, атаковавшие инфраструктуру «Яндекса» в центральной части России, едва не «похоронили» «Омск-информ». Сайт героически спасали технические специалисты.