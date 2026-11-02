Омский блогер привлек внимание публикациями фантазий о детях

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Житель Омской области, ведущий треш-блог, публикует в соцсетях видео, где в образе врача обсуждает с придуманной восьмилетней пациенткой недопустимые вещи. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, блог уже заинтересовал стражей порядка.

По информации канала, автору контента 34 года, и в своих записях он изображает медика, принимающего в том числе маленьких пациентов. В одном из выпусков он обращается к несуществующей девочке по имени Алина с обещанием, что между ними якобы произойдет нечто запрещенное. Зрители, включая местных жителей, оказались всерьез встревожены увиденным и в комментариях настаивают на блокировке страницы.

Сам блогер, по данным канала, сначала попытался переложить ответственность на некоего модератора, однако позже признал, что канал ведет лично. К медицине он, по его собственным словам, действительно имеет отношение: ранее мужчина трудился фельдшером, но был уволен. Помимо этого, сообщается о серьезной кредитной задолженности омича – им занимаются судебные приставы.