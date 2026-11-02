Омские хирурги вытащили из детей более тысячи странных предметов

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С начала 2026 года в хирургических стационарах Омской области у несовершеннолетних пациентов извлекли 1162 инородных тела. Об этом сообщает «Город55» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Медицинскую помощь детям оказывали на базе Городской детской клинической больницы № 3 и Областной детской клинической больницы. Больше всего предметов – 931 – достали из верхних дыхательных путей. Еще 193 инородных тела были извлечены из желудочно-кишечного тракта, а 17 – из пищевода. В трех случаях помощи маленьким пациентам не обошлось без операции.

– Чаще всего обнаруживаются инородные тела: пуговицы, монеты, бусины, пластмассовые и металлические шарики, косточки, мелкие детали игрушек, детали конструктора, батарейки-таблетки, магниты. В трех случаях детям потребовалось оперативное вмешательство, – уточнил первый замминистра здравоохранения Омской области Илья Батухтин.

В минздраве обратили внимание, что порой посторонний предмет остается внутри организма длительное время. Обычно так происходит с небольшими объектами – костями, проволокой или пластиком, которые не травмируют полые органы и не перекрывают дыхательные пути либо пищеварительный тракт. При этом официальной статистики о том, как часто из-за инородных тел, попавших в организм через естественные отверстия, в больницы попадают взрослые, нет.