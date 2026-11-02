В Омске поймали закладчика-гастролера из Средней Азии

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В омских Нефтяниках задержали 25-летнего жителя Средней Азии, который, по данным полиции, приехал в город месяц назад ради распространения наркотиков через тайники-закладки. Мужчину взяли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД.

Как выяснили полицейские, иностранец познакомился в мессенджере с девушкой, и та предложила ему незаконную деятельность. От нее он получал задания забирать в Любинском районе Омской области уже фасованные вещества для сбыта. Последняя партия – 200 штук.

При личном досмотре у него изъяли 179 свертков с порошкообразным веществом по 0,3 грамма каждый. Экспертиза показала, что внутри метадон.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»). Судья Советского районного суда Омска избрал обвиняемому меру пресечения – заключение под стражу.