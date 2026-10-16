Омич «купил» японскую машину за валюту и получил кучу проблем с таможней

Предприниматель отправил за рубеж крупную сумму в японских йенах, предоставив в банк ложные сведения.

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В Омске за незаконные валютные операции будут судить 39-летнего индивидуального предпринимателя, сообщили в пресс-службе Омской таможни. Для перевода денег за рубеж мужчина использовал подложные документы.

Как установило следствие, в июне и сентябре 2025 года омич перевел на банковский счет иностранного получателя 651 тыс. японских йен, что эквивалентно 363 тыс. рублей. В банк предприниматель представил документы, где было указано, что деньги переводятся для оплаты автомобилей, купленных на аукционе. На самом деле это было не так.

На бизнесмена завели уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Оно направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось о 49-летней предпринимательнице из Омска, которая вместе с сообщником перевела за рубеж 188 млн рублей. Переводы маскировали под оплату услуг по выращиванию, охлаждению и поставке цветов из-за границы.