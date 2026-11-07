Появилось видео жестокого избиения девушки в омском лицее

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Телеканал «Вести Омск» опубликовал кадры избиения 17-летней девушки в лицее № 64. Инцидент произошел 31 октября и вызвал большой общественный резонанс. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, ссора между 17-летним одиннадцатиклассником и девушкой из параллельного класса произошла в гардеробе учебного заведения. Пострадавшая некоторое время беседовала со своим оппонентом, после чего сделала движение в сторону парня.

Он в ответ сначала толкнул девушку, а затем принялся наносить ей удар по различным частям тела. Школьницу госпитализировали с переломом руки и травмой головы. Ей провели две операции на сломанной конечной.

Что касается парня, то он, будучи фигурантом уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», находится под подпиской о невыезде и ходит на уроки в лицей.

В громком конфликте в одном из престижных учебных заведений города сейчас разбираются следователи и прокуратура. Не исключено возбуждение других уголовных дел – как в отношение учеников, так и руководства и сотрудников лицея.