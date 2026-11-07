Омич грозился взорвать пятиэтажку и перестрелять полицейских: на место вызвали спецназ

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Вечером 4 ноября жильцы пятиэтажного дома по улице Маяковского, 85 в Омске вынужденно покинули квартиры из-за неадекватного поведения одного из соседей, который громко обещал взорвать здание.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Сотрудники газовой службы сразу прекратили подачу газа во всем доме. Уговоры полицейских на дебошира не действовали – он лишь наращивал напряжение. Мужчина забаррикадировался в квартире и пригрозил стрелять в любого, кто подойдет к его двери.

Для штурма жилища привлекли бойцов спецназа Росгвардии. Когда силовики поднялись на этаж, чтобы начать атаку, испугавшийся омич добровольно открыл дверь. Его задержали.

В региональном УМВД подтвердили факт инцидента. Задержанный, как выяснилось, ранее уже имел судимость. Сейчас по факту его угроз проводится проверка.

По словам напуганных жильцов, этот человек давно терроризирует весь подъезд. Соседи рассказали, что он употребляет психоактивные вещества, часто устраивает погромы и стоит на учете у психиатра и нарколога.

Кроме того, по свидетельству жильцов, мужчина постоянно носит с собой нож и угрожает расправой. Во избежание новых угроз взорвать газ квартиру дебошира хотят полностью отключить от общедомовой сети.