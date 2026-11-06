Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Заключенного в омской колонии решили выпустить на свободу

Из пяти поступивших обращений члены комиссии одобрили лишь одно прошение.
тюрьма, колония

Сегодня, 6 ноября, в Омской области прошло заседание региональной комиссии по вопросам помилования. Члены комиссии изучили ходатайства пяти человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

По итогам анализа поступивших документов от администраций колоний и родственников осужденных комиссия рекомендовала освободить от дальнейшего отбывания наказания одного заявителя.

Соответствующие представления и материалы направят президенту РФ для рассмотрения и принятия окончательного решения.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Заключенного в омской колонии решили выпустить на свободу

Из пяти поступивших обращений члены комиссии одобрили лишь одно прошение.
тюрьма, колония

Сегодня, 6 ноября, в Омской области прошло заседание региональной комиссии по вопросам помилования. Члены комиссии изучили ходатайства пяти человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

По итогам анализа поступивших документов от администраций колоний и родственников осужденных комиссия рекомендовала освободить от дальнейшего отбывания наказания одного заявителя.

Соответствующие представления и материалы направят президенту РФ для рассмотрения и принятия окончательного решения.

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Рубрика - Происшествия