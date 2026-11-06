Охота закончилась «уголовкой»: тюменцев поймали на отстреле лосей под Омском

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Двое жителей Тюменской области предстанут перед судом за незаконную охоту на лосей в Омской области. Прокуратура Крутинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчинам вменяют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с использованием механического транспортного средства, совершенная группой лиц и повлекшая особо крупный ущерб).

По версии следствия, в декабре 2025 года мужчины незаконно отстрелили двух лосей в Крутинском районе. Ущерб, причиненный государству, оценили в 640 тыс. рублей. Выйти на предполагаемых браконьеров помогли следы самоходного транспортного средства, обнаруженные на месте происшествия. Они привели правоохранителей к дому одного из мужчин, расположенному на границе района. Во время обыска там нашли фрагменты туш лосей и оружие.

Свою вину обвиняемые не признали. После утверждения обвинительного заключения прокуратура направила дело в Крутинский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске «дикий» пациент скорой набросился на медика, которая приехала его спасать.