«Зачем вам это?»: пассажиров рейса Сочи – Омск уговаривают не затягивать дело

Фото: Уральские авиалинии

Расценили как давление

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали обзвон пассажиров рейса Сочи – Омск авиакомпании «Уральские авиалинии», который 12 сентября 2023 года совершил посадку на пшеничное поле. Информацию об этом порталу «Европейско-Азиатские новости» передала одна из пассажирок воздушного судна.

По словам одной из пассажирок Юлии Машаровой, следователи предлагают ей и пассажирам рейса подписать отказ от знакомства с материалами уголовного дела в отношении командира воздушного судна Сергея Белова, а также с результатами экспертиз. Звонки поступали ей и ее супругу на протяжении нескольких дней, действия сотрудников СКР омичи расценили как давление.

– Следователи звонили мне и мужу. Они предлагали подписать отказ от знакомства с материалами уголовного дела и экспертизами. Говорят: «Зачем вам это надо? Вы же понимаете, что вы затягиваете следствие, из-за вас будут проблемы». Звонили несколько дней, обрабатывали нас, но мы отказались это подписывать, – рассказала Машарова.

Аналогичные звонки, по ее словам, получают и другие пассажиры. Часть из них соглашается поставить подпись под отказом, остальные же требуют предоставить им возможность изучить материалы расследования.

Повторное обвинение

Сам Сергей Белов уверен, что следствие и прокуратура стремятся любыми способами передать дело в суд и добиться обвинительного приговора. До сих пор не выполнены предписания судов четырех инстанций о дополнительных следственных действиях.

– В частности, стоимость поврежденных деталей не определена надлежащим образом и в установленном законом порядке. Сами поврежденные детали не изъяты и не приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, – сказал Белов.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что «Уральские авиалинии» получили по страховке 1,4 млрд рублей, полностью покрыв свои расходы, однако все равно предъявили счет пилоту. Размер ущерба, по версии перевозчика, увеличился до 127,1 млн рублей. Дополнительно авиакомпания потребовала с Белова почти 49,4 млн рублей за уборку снега, охрану лайнера, заборы, аренду поля, компенсации пассажирам и транспортировку остатков самолета.

«В неприспособленном месте»

Документы по делу о рейсе Сочи – Омск направлены на экспертизу в частную компанию S7 Engineering, при этом специалистам не передали черные ящики, поскольку авиакомпания их утилизировала, и не предоставили ни одной поврежденной детали. По словам командира воздушного судна, отсутствуют и протоколы осмотров, а официального подтверждения суммы ущерба нет.

Следствие по-прежнему считает причиной инцидента критическую нехватку топлива и обвиняет Белова в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Дело пилота возвращено в прокуратуру после решения Восьмого кассационного суда в августе 2026 года, потребовавшего устранить процессуальные нарушения. Квалификация действий Белова не изменилась, а сумма материальных претензий к нему выросла примерно на 20 %.

Напомним, что три года назад при заходе на посадку в Омске в самолете под управлением Белова и второго пилота Эдуарда Семенова возникла утечка рабочей жидкости зеленой гидросистемы, необходимой в том числе для уборки шасси. Экипаж прервал посадку и направил борт в аэропорт Толмачево города Новосибирска. Однако топлива на весь путь не хватило, и пришлось садиться на ближайшем подходящем поле. В результате инцидента никто не пострадал, тем не менее Сергей Белов стал фигурантом уголовного дела.