Ушел из жизни первый начальник Омской таможни

Фото: Омская таможня, без автора

В Омске на 76-м году жизни скончался бывший руководитель Омской таможни, полковник таможенной службы Валерий Халецкий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Валерий Халецкий возглавлял Омскую таможню с момента ее основания в сентябре 1992 года по май 2000 года. Под его руководством небольшой таможенный пост, состоявший всего из трех человек, вырос в полноценную региональную структуру численностью свыше 500 сотрудников.

При Халецком в начале 1990-х годов проходило обустройство и формирование пунктов пропуска на российско-казахстанском участке государственной границы протяженностью более тысячи километров, а также были созданы первые шесть таможенных постов в регионе.

После ухода в отставку Валерий Маркович активно занимался общественной работой и ветеранским движением: при его личном участии у здания таможни высадили аллею ветеранов, а в 2026 году он вошел в состав Общественной палаты Омской области. В прошлом году на фасаде административного здания ведомства в его честь был установлен памятный знак.

Прощание с Валерием Халецким пройдет в среду, 11 ноября, с 12:00 до 14:00 в ДК им. Дзержинского.