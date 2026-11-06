Отходы омских ТЭЦ пустят на строительство Северного обхода

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Золошлаковые смеси и золу-унос, образующиеся при сжигании угля на омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, планируют массово использовать при возведении дорог и производстве стройматериалов. Направление вторичного сырья в промышленность предусмотрено проектом региональной программы по переходу к экономике замкнутого цикла на 2026–2030 годы, сообщает «СуперОмск».

Самым крупным объектом применения отходов станет Северный обход Омска – к 2027 году при сооружении этой трассы рассчитывают пустить в дело около 185 тысяч тонн золы. Еще 53 тысячи тонн золошлаков уйдет на строительство подъездной дороги от улицы Комбинатской к особой экономической зоне «Авангард», а 150 тысяч тонн отходов направят на выпуск строительных материалов.

По данным областного минприроды, за 2025 год на ТЭЦ-5 образовалось почти 780 тысяч тонн золошлаковой смеси, а на ТЭЦ-4 – свыше 560 тысяч тонн, что суммарно дает около 1,34 миллиона тонн промышленных отходов в год.

Ранее сообщалось, что у производителя конструкций для Северного обхода Омска снова заблокировали счета.