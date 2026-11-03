Ушла из жизни заслуженный деятель культуры Омской области

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В Омске на 69-м году жизни скоропостижно скончалась заведующая детской исторической библиотекой «Отечество» Зоя Филонина. О тяжелой утрате сообщили в самом учреждении.

Зоя Филонина посвятила библиотечной сфере всю жизнь, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя. Под ее руководством библиотека «Отечество» трансформировалась в полноценный исторический профильный центр и стала одной из главных культурных площадок омского Левобережья.

За годы работы Зоя Филонина была отмечена множеством профессиональных наград. В 2013 году ее имя занесли в Книгу почета деятелей культуры Омска и на Доску почета Кировского округа. В 2023 году за вклад в развитие библиотечного дела ей присвоили звание «Заслуженный деятель культуры Омской области».

Информация о времени и месте проведения церемонии прощания пока не разглашается.