49 тысяч омичей не смогли сами разобраться с цифровым ID в мессенджере MAX

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В Омской области специалисты Отделения СФР помогли оформить цифровой ID в мессенджере MAX 49 тысячам граждан. Об этом сообщило Отделение СФР по Омской области. Среди них – 18 420 родителей из многодетных семей, 8479 человек с инвалидностью и 22 268 пенсионеров.

Для пожилых омичей сотрудники фонда проводят персональные консультации, детально разъясняют порядок действий и помогают с настройкой приложений. Если у человека возникли трудности на любом этапе, работники клиентских служб окажут пошаговую поддержку. Они помогут обновить приложения, выполнить авторизацию, завести цифровой профиль с нуля либо вернуть доступ к нему.

– Для граждан старшего возраста мы организуем индивидуальные консультации, подробно объясняем каждый шаг, помогаем настроить приложения. Наша задача – сделать цифровые сервисы максимально доступными и понятными, – отметил управляющий Отделением СФР по Омской области Артем Смирнов.

Электронное удостоверение может пригодиться в самых разных ситуациях: оно дает скидки в продуктовых магазинах и аптеках, право на льготный проезд в общественном транспорте и бесплатное посещение музеев, выставок и культурных событий. Кроме того, с его помощью удобнее оформлять социальные услуги и льготы, а также оперативно подтверждать свой статус при обращении в госорганы. Для пожилых жителей региона на базе центров общения старшего поколения проходят регулярные занятия по цифровой грамотности: сначала участникам читают короткую лекцию о плюсах электронных документов, а затем они тренируются на практике – заходят на «Госуслуги», находят раздел с документами, открывают удостоверение и формируют QR-код. Узнать о мерах соцподдержки можно в едином контакт-центре по номеру 8 (800) 100 0001 (звонок бесплатный); региональная линия работает в будни с 8:30 до 17:30, в пятницу – до 16:15.