Омичи «прокатили» зиму: в ноябре грибники возвращаются из лесов с полными лукошками

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Жители Омской области в начале ноября продолжают собирать грибы в лесах, чему способствует теплая и бесснежная погода. Об этом сообщают публикации в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

Сейчас любители «тихой охоты» находят вешенки, шампиньоны, грузди и рядовки. Так, Марина Жданова из Одесского района набрала вешенок и обнаружила поляну с шампиньонами. Наталья Орешич в сосновом бору в Чернолучье нашла грузди – эти грибы растут до поздней осени и порой попадаются уже по снегу. Вера Блохина собрала пакеты рядовок на Красноярском тракте, где их особенно много.

Непривычно теплая погода позволила сезону сбора продлиться и на ноябрь. Помимо перечисленных грибов, в омских лесах сейчас можно встретить синявки. Фотографии своих находок грибники публикуют в тематическом паблике.