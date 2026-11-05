Омичи накопили почти 510 миллиардов рублей на банковских счетах

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К началу октября жители Омской области держали на банковских счетах около 510 млрд рублей. Об этом сообщает омское отделение Банка России, уточнив, что за год накопления прибавили 52,7 млрд рублей, то есть 11,5 %.

Омичи по-прежнему доверяют кредитным организациям свои сбережения и наращивают их постепенно. При этом в статистике не учитываются деньги, размещенные на счетах эскроу.

– Для многих банковский вклад – это не просто способ сохранить деньги, но и возможность получить дополнительный доход. В последние месяцы Банк России взял паузу в снижении ключевой ставки, однако депозиты все еще остаются выгодным, предсказуемым и надежным инструментом для сбережений. Банки продолжают предлагать привлекательные условия, а доходность вкладов по-прежнему превышает инфляцию, – комментирует управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.

Жители региона все чаще выбирают депозиты с продолжительным сроком размещения. Такой подход дает возможность закрепить ставку и заранее рассчитать будущий доход. Ключевую ставку регулятор держит на высоком уровне, чтобы сдерживать инфляцию и защищать сбережения граждан.