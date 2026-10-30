В Омске запустили фейк о списании банковских накоплений на благо СВО

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В социальных сетях и мессенджерах распространяется очередное фейковое видео с губернатором Омской области Виталием Хоценко. На этот раз омичей пугают якобы предстоящими списаниями денег со счетов в Сбере и призывают срочно снять все накопления.

– Жители Омска, внимание! Поступила информация о грядущих изменениях в порядке распоряжения личными сбережениями. Если ваши деньги находятся в Сбере, у вас осталось всего несколько дней. Срочно снимите все до 1 ноября. После этой даты вводится новый механизм списаний в пользу СВО, который может затронуть каждого владельца счета. Система может сработать автоматически, и вы просто обнаружите, что ваши накопления исчезли или заблокированы до выяснения обстоятельств, – говорится в видео.

Кроме того, авторы фейкового обращения призывают не дожидаться официальных предупреждений и заранее снять наличные. В ролике утверждается, что к тому времени банки могут уже ввести ограничения, а у банкоматов выстроятся очереди.

В пресс-службе губернатора и областного правительства опровергли подлинность видео. Там заявили, что ролик с обращением Хоценко создан с помощью искусственного интеллекта. Пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева подчеркнула, что губернатор не записывал такого видео и не делал подобных заявлений.

При этом омичей призвали доверять информации только из официальных источников.