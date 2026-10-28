Омичка устроила бизнес на детях

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Сотрудники службы судебных приставов взыскали с жительницы города всю сумму незаконно полученного материнского капитала, оформленного на несуществующего второго ребенка. Ранее неизвестное лицо путем обещаний выплаты денег и оформления прав на земельный участок склонило женщину к мошеннической схеме.

Злоумышленники действовали по заранее спланированному сценарию: купили участок земли, открыли счет в банке и оформили разрешение на строительство. Затем они заключили фиктивный договор займа со строительной организацией и направили средства господдержки на погашение образовавшейся задолженности. После обналичивания участники аферы распределили финансы по своему усмотрению.

Суд признал сертификат недействительным, аннулировал подложную запись о рождении и обязал фигурантку полностью возместить ущерб государству. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов.

В рамках исполнительного производства сотрудник ведомства наложил арест на банковские счета должницы и ввел запрет на регистрационные действия в отношении четырех принадлежащих ей земельных участков общей площадью свыше 7,2 млн квадратных метров. Примененные санкции заставили женщину полностью погасить долг, а за просрочку исполнения требований ей пришлось дополнительно оплатить исполнительский сбор.