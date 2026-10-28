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·Общество·Олег Кипорук

Бастрыкин заинтересовался жестоким обращением с детьми в Омской области

Глава следственного комитета потребовал доклад после эфира федерального телеканала.
Телевизионное шоу

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Виталию Батищеву представить подробный отчет о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Поводом для вмешательства федерального ведомства стал сюжет на телевидении, где сообщалось о многодетной жительнице, у которой органы опеки забрали пятерых детей и поместили их в спецучреждения. В программе отмечалось, что условия проживания в доме были исправлены, однако изменившиеся обстоятельства не учли. Кроме того, в эфире прозвучали заявления о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в самих социальных организациях.

Ранее по факту возможного нарушения прав детей уже было начато разбирательство. Следователям предстоит тщательно изучить все озвученные в телепередаче факты и принять процессуальное решение.

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Бастрыкин заинтересовался жестоким обращением с детьми в Омской области

Глава следственного комитета потребовал доклад после эфира федерального телеканала.
Телевизионное шоу

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Виталию Батищеву представить подробный отчет о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Поводом для вмешательства федерального ведомства стал сюжет на телевидении, где сообщалось о многодетной жительнице, у которой органы опеки забрали пятерых детей и поместили их в спецучреждения. В программе отмечалось, что условия проживания в доме были исправлены, однако изменившиеся обстоятельства не учли. Кроме того, в эфире прозвучали заявления о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в самих социальных организациях.

Ранее по факту возможного нарушения прав детей уже было начато разбирательство. Следователям предстоит тщательно изучить все озвученные в телепередаче факты и принять процессуальное решение.

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Рубрика - Общество