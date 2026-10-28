Бастрыкин заинтересовался жестоким обращением с детьми в Омской области

Фото: «Следком Омск»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Виталию Батищеву представить подробный отчет о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Поводом для вмешательства федерального ведомства стал сюжет на телевидении, где сообщалось о многодетной жительнице, у которой органы опеки забрали пятерых детей и поместили их в спецучреждения. В программе отмечалось, что условия проживания в доме были исправлены, однако изменившиеся обстоятельства не учли. Кроме того, в эфире прозвучали заявления о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в самих социальных организациях.

Ранее по факту возможного нарушения прав детей уже было начато разбирательство. Следователям предстоит тщательно изучить все озвученные в телепередаче факты и принять процессуальное решение.