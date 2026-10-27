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·Происшествия·Алексей Новиков

Популярное телешоу вскрыло историю возможной жестокости к детям в Омской области

Следователи заинтересовались информацией о возможных недопустимых методах воспитания.
Телевизионное шоу

Следственный комитет по Омской области начал проверку по факту возможного нарушения прав несовершеннолетних из многодетной семьи. Поводом стала информация, озвученная в эфире программы «За гранью» (16+).

По предварительным данным, в социальных учреждениях могли применять недопустимые методы воспитания к детям, которых изъяли из семьи из-за ненадлежащего поведения матери.

Следователям предстоит проверить информацию о возможных случаях жестокого обращения с несовершеннолетними в государственных учреждениях, о которых рассказали в телепередаче.

После проверки всех обстоятельств следователи вынесут соответствующее решение.

Напомним, ранее стало известно, что жителя Омской области могут отправить в колонию на пять лет за оскорбление полицейского и нападение на него.

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·Происшествия·Алексей Новиков

Популярное телешоу вскрыло историю возможной жестокости к детям в Омской области

Следователи заинтересовались информацией о возможных недопустимых методах воспитания.
Телевизионное шоу

Следственный комитет по Омской области начал проверку по факту возможного нарушения прав несовершеннолетних из многодетной семьи. Поводом стала информация, озвученная в эфире программы «За гранью» (16+).

По предварительным данным, в социальных учреждениях могли применять недопустимые методы воспитания к детям, которых изъяли из семьи из-за ненадлежащего поведения матери.

Следователям предстоит проверить информацию о возможных случаях жестокого обращения с несовершеннолетними в государственных учреждениях, о которых рассказали в телепередаче.

После проверки всех обстоятельств следователи вынесут соответствующее решение.

Напомним, ранее стало известно, что жителя Омской области могут отправить в колонию на пять лет за оскорбление полицейского и нападение на него.

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Рубрика - Происшествия