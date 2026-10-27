Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Тысячи «избранных» омских детей получат новогодние подарки

Мэрия Омска подготовила тысячи праздничных наборов для льготников и отличников.
Новогодние подарки

В Омске завершается подготовка к проведению праздничных мероприятий и распределению новогодних сюрпризов для подрастающего поколения. Мэр Сергей Шелест сообщил, что городские власти заготовили солидный объем праздничной продукции для юных жителей.

Юные омичи получат 23 тыс. сладких новогодних подарков. Среди счастливчиков: дети участников специальной военной операции, отличники учебы, школьники, добившиеся успехов в области культуры, искусства и спорта, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей.

Традиционное вручение наборов пройдет во время благотворительных елок мэра Омска, а также в рамках торжественных мероприятий на базе муниципальных социальных и культурных учреждений.

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·Общество·Олег Кипорук

Тысячи «избранных» омских детей получат новогодние подарки

Мэрия Омска подготовила тысячи праздничных наборов для льготников и отличников.
Новогодние подарки

В Омске завершается подготовка к проведению праздничных мероприятий и распределению новогодних сюрпризов для подрастающего поколения. Мэр Сергей Шелест сообщил, что городские власти заготовили солидный объем праздничной продукции для юных жителей.

Юные омичи получат 23 тыс. сладких новогодних подарков. Среди счастливчиков: дети участников специальной военной операции, отличники учебы, школьники, добившиеся успехов в области культуры, искусства и спорта, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей.

Традиционное вручение наборов пройдет во время благотворительных елок мэра Омска, а также в рамках торжественных мероприятий на базе муниципальных социальных и культурных учреждений.

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Рубрика - Общество