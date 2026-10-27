Тысячи «избранных» омских детей получат новогодние подарки

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В Омске завершается подготовка к проведению праздничных мероприятий и распределению новогодних сюрпризов для подрастающего поколения. Мэр Сергей Шелест сообщил, что городские власти заготовили солидный объем праздничной продукции для юных жителей.

Юные омичи получат 23 тыс. сладких новогодних подарков. Среди счастливчиков: дети участников специальной военной операции, отличники учебы, школьники, добившиеся успехов в области культуры, искусства и спорта, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей.

Традиционное вручение наборов пройдет во время благотворительных елок мэра Омска, а также в рамках торжественных мероприятий на базе муниципальных социальных и культурных учреждений.