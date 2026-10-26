Спас прохожий: в Омской области бездомная собака едва не покусала ребенка

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В Омской области разбираются в обстоятельствах нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел в октябре во дворе многоквартирного дома в рабочем поселке Любинский: животное пыталось укусить девочку, на помощь ей пришел прохожий.

Как рассказали в соцсетях местные жители, собаки обитают на придомовой территории давно, а отлавливать их никто не берется.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя омского ведомства Виталия Батищева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Отчитаться нужно будет с учетом доводов, которые прозвучали в публичном пространстве.