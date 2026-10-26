Омич погиб в страшном ночном пожаре

Фото: пресс-служба МЧС России

В ночь на 25 октября в селе Южном Павлоградского района произошел смертельный пожар в частном жилом строении, жертвой которого стал 45-летний мужчина. По предварительным данным следователей, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

На месте происшествия работали оперативные службы. Региональное следственное управление СК России по данному факту проводит процессуальную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В связи с трагедией сотрудники ведомства и МЧС вновь напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности в быту. Специалисты советуют следить за исправностью печей и дымоходов, не оставлять работающие электроприборы без присмотра, не допускать перегрузки электросетей, а также держать обогреватели вдали от мебели и штор.