Омский пенсионер спас жителей многоэтажки от смертельного дыма

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В Советском округе Омска 76-летний пенсионер сумел самостоятельно справиться с возгоранием в собственной квартире и предотвратить серьезный пожар. Инцидент произошел в воскресенье в многоэтажке на улице Малиновского.

Как рассказали в МЧС, сообщение о задымлении на четвертом этаже поступило спасателям в 18:01. К моменту прибытия расчетов хозяин однокомнатной квартиры уже локализовал огонь.

– Я сам потушил, вырубил счетчик и потушил. Почувствовал дым из ванной, зашел туда и увидел, что почернели пластиковые панели на потолке, они уже начали падать на пол, – рассказал омич.

Спасатели вызвали пенсионеру скорую помощь, а также обследовали соседние этажи. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправная электровентиляция. Дым от горящего пластика очень едкий: нескольких вдохов достаточно, чтобы не проснуться или отравиться, добавили в МЧС.

– На большом пожаре может не быть пострадавших, а на таких, казалось бы, небольших, бывают погибшие. Здесь, конечно, дедушка молодец: он не растерялся, отключил электричество и только потом стал заливать водой места тления проводов. На потолке это было сложно сделать, но он справился, – отметил начальник караула 7-й пожарно-спасательной части Ашрали Ханджанов.

Специалисты регионального МЧС напомнили ключевые правила: при возгорании проводки категорически запрещено лить воду до полного обесточивания сети. Для тушения электроприборов спасатели рекомендуют использовать порошковые или углекислотные огнетушители, а также вызывать пожарных даже при успешном самостоятельном тушении.