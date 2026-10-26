Омские власти опровергли фейк о сброшенных с беспилотников «лепестках»

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области опровергли фейк, распространившийся после очередной атаки БПЛА. В соцсетях и мессенджерах появилась дезинформация о том, что вражеские беспилотники якобы раскидали по улицам города «лепестки».

В правительстве региона заявили, что эта информация недостоверна.

– В правоохранительные органы и структуры власти Омской области от граждан не поступало сообщений о подобных находках, – приводит слова пресс-секретаря губернатора Омской области Мины Ахвердиевой «Вести Омск».

Напомним, в субботу, 24 октября, на территории Омской области объявлялся режим беспилотной опасности. Во время атаки дронов под ударом оказались северный промузел и складской комплекс Ozon, на котором произошел пожар. В результате инцидента пострадали три человека – как заявил губернатор Виталий Хоценко, медицинская помощь им оказывается, жизни пациентов вне опасности.