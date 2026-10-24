Горит склад в Омске: OZON подтвердил беспилотную атаку

В компании OZON подтвердили атаку БПЛА на свой логистический центр в Омске. По предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал.

– Возникло возгорание, – сообщили также в компании.

Товары, размещенные в логистическом центре в Омске, уже скрыли с витрины маркетплейса. Также склады прекратили прием поставок от продавцов, а те поставки, что уже в пути, перенаправят в другие места.

Часть заказов OZON отменит, если не будет возможности их привезти.