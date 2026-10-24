Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия·Андрей Андреев

Отбой беспилотной опасности: в Омске снова заработал аэропорт

Беспилотная опасность в Омской области продлилась более 6 часов.
Беспилотник

В Омской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в 22:06.

– В Омском аэропорту органами управления воздушным движением сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, – сообщили также в аэропорту.

Отметим, что беспилотную опасность в регионе объявили сегодня около 15:50. То есть атака продлилась более 6 часов.

В городе работали системы ПВО. Однако вражеские БПЛА достигли северного промышленного узла и складов OZON в Омске. Возгорания ликвидировали экстренные службы.

1779

Читайте также

·Происшествия·Андрей Андреев

Отбой беспилотной опасности: в Омске снова заработал аэропорт

Беспилотная опасность в Омской области продлилась более 6 часов.
Беспилотник

В Омской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в 22:06.

– В Омском аэропорту органами управления воздушным движением сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, – сообщили также в аэропорту.

Отметим, что беспилотную опасность в регионе объявили сегодня около 15:50. То есть атака продлилась более 6 часов.

В городе работали системы ПВО. Однако вражеские БПЛА достигли северного промышленного узла и складов OZON в Омске. Возгорания ликвидировали экстренные службы.

1779
Больше по тегу - #беспилотники
Рубрика - Происшествия