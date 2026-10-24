Из-за атаки беспилотников вечерний концерт в Омске превратили в утренник

Фото: Omskinform.ru

Из-за беспилотной опасности в Омске перенесли выступление группы «Рондо». Концерт планировался сегодня в 19:00 в филармонии. Как стало известно «Омск-информу», зрители собрались у Концертного зала, однако мероприятие не состоялось.

Как сообщили организаторы, концерт перенесли на завтра. Однако выступление состоится не вечером, а утром, в 10:00.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников в Омске также прервали баскетбольный матч. Читатели «Омск-информа» также сообщают об отмене вечерних спектаклей в театрах.