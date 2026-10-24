Омск-информ
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·Культура/Афиша·Андрей Андреев

Из-за атаки беспилотников вечерний концерт в Омске превратили в утренник

Горожане, купившие билеты, зря приехали к филармонии.
люди ноч

Из-за беспилотной опасности в Омске перенесли выступление группы «Рондо». Концерт планировался сегодня в 19:00 в филармонии. Как стало известно «Омск-информу», зрители собрались у Концертного зала, однако мероприятие не состоялось.

Как сообщили организаторы, концерт перенесли на завтра. Однако выступление состоится не вечером, а утром, в 10:00.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников в Омске также прервали баскетбольный матч. Читатели «Омск-информа» также сообщают об отмене вечерних спектаклей в театрах.

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·Культура/Афиша·Андрей Андреев

Из-за атаки беспилотников вечерний концерт в Омске превратили в утренник

Горожане, купившие билеты, зря приехали к филармонии.
люди ноч

Из-за беспилотной опасности в Омске перенесли выступление группы «Рондо». Концерт планировался сегодня в 19:00 в филармонии. Как стало известно «Омск-информу», зрители собрались у Концертного зала, однако мероприятие не состоялось.

Как сообщили организаторы, концерт перенесли на завтра. Однако выступление состоится не вечером, а утром, в 10:00.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников в Омске также прервали баскетбольный матч. Читатели «Омск-информа» также сообщают об отмене вечерних спектаклей в театрах.

6320
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Рубрика - Культура/Афиша