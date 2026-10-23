Омский хор «Бель Канто» посвятил городу первую кантату

фото: https://tramplin.media

9 декабря в Омском музыкальном театре состоится премьера кантаты «Сибирский свет. Четыре лика одного города», приуроченная к финалу года, который Омск провел в статусе культурной столицы России. Поддержку проекту оказала группа компаний «Трамплин».

Автором идеи масштабного музыкального посвящения Омску выступила Татьяна Капустина – хормейстер молодежного камерного хора «Бель Канто» и преподаватель Омского педагогического университета. По ее замыслу, произведение должно стать одой любви к городу. Основой кантаты послужили стихи омских поэтов, а музыку сочинил композитор Антон Апасов.

Как отмечает Татьяна Капустина, прежде столь крупные сочинения Омску не посвящали, хотя песен о городе написано немало. Подобные произведения давно существуют у Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, а вот кантаты об Омске до сих пор не было. Руководитель хора называет предстоящую премьеру историческим событием для музыкального сообщества региона.

фото: https://tramplin.media

Исполнять кантату будет хор «Бель Канто» вместе с Омским камерным губернаторским оркестром, которым дирижирует Григорий Вевер. Коллективы уже приступили к репетициям и готовятся к большому концерту. В произведении соединятся традиции и современность, отражающие дух Омска.

– Это историческое событие для музыкального сообщества города и всего Омска в целом. В кантате мы постарались передать дух Омска как города, где соединяются традиции и современность, – сказала Татьяна Капустина в комментарии медиа «Трамплин».

По словам Антона Апасова, идея крупного симфонического сочинения зрела у него давно, имелись даже наброски, однако завершить работу тогда не удалось. Предложение от коллектива стало для композитора новым шансом. Кантата длится 40 минут и написана для смешанного хора с оркестром. Каждая часть произведения посвящена отдельному времени года и обрамляет привычные омичам образы – ледоход на Иртыше, Ачаирский монастырь, осенний хоровод листьев, «воздушные фрегаты» облаков и морозные узоры на стекле.

– Когда я услышал такой запрос от коллектива, это меня очень вдохновило, такой шанс для композитора выпадает раз в жизни – услышать свою музыку в таком потрясающем качестве, – отметил Антон Апасов.

Для текстовой основы композитор выбрал произведения омских поэтов – Светланы Курач, Светланы Жиденовой и Виталия Гасаева; лишь одно стихотворение принадлежит уральской поэтессе Людмиле Татьяничевой.

Создание кантаты лишь одна из составляющих большой работы по возрождению хорового искусства в Омске. Уже пять лет каждое лето город принимает международный фестиваль-конкурс «Хоровые игры Сибири», который эксперты относят к самым значимым событиям музыкального сезона. В нынешнем году на него приехали свыше тысячи участников из девяти регионов страны. Кроме того, публика полюбила такие проекты, как «Поющие города» и всероссийский фестиваль «А капелла универсум».

В планах – открытие в Омске Центра хорового искусства, где смогут заниматься академические коллективы. Поддержку этим начинаниям оказывает Группа компаний «Трамплин» и ее основатель Святослав Капустин. Благодаря такой помощи Омск постепенно превращается в хоровой центр не только Сибири, но и всей России.