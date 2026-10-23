Омских чиновников заставили класть асфальт

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Прокуратура Крутинского района выявила нарушения на тротуаре вдоль улицы Южной – от перекрестка с улицей Ленина у Крутинского лицея. На всем участке протяженностью 730 погонных метров не было асфальтового покрытия, хотя тротуар должен соответствовать требованиям государственного стандарта.

Прокуратура подала в суд, чтобы обязать местные власти привести тротуар в порядок. Суд встал на ее сторону. Сейчас решение исполнено: на участке провели капитальный ремонт и уложили асфальт.

Кроме того, в 2026 году по требованию прокуратуры власти отремонтировали асфальт на улице Ленина в центре рабочего поселка Крутинка.