Омский дачник через суд и приставов вырвал свою баню из «плена» ушлого председателя СНТ

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Житель Омской области после длительных судебных разбирательств смог вернуть мобильную баню, которую не отдавал председатель садоводческого товарищества «Спектр». Об этом сообщили в Главном управлении ФССП по Омской области.

Как пояснили в ведомстве, мужчина купил передвижную баню за 180 тысяч рублей и временно разместил ее на территории СНТ, планируя позже перевезти постройку на другую площадку. Когда настало время транспортировки, председатель кооператива воспротивился и потребовал документы, доказывающие право собственности. Дачник не стал вступать в спор и обратился в суд.

– В качестве доказательств мужчина предоставил договор подряда на изготовление и установку бани, а также банковскую выписку, фиксирующую факт оплаты. Изучив материалы дела, суд признал доказательства достаточными и неоспоримыми для подтверждения права собственности гражданина и удовлетворил в полном объеме его требования, – говорится в официальной публикации ведомства.

Однако даже после вынесения решения глава СНТ не спешил отдавать чужое имущество. Забрать баню владельцу удалось только при участии судебных приставов. Должнику пригрозили штрафами и принудительными мерами, после чего забор товарищества открыли, и мужчина смог увезти свою парную.